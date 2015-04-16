Профильный комитет Рады поддерживает снижение импортного сбора

Об этом заявил глава комитета Роман Насиров на бизнес-форуме в Киеве.

«Учитывая позитивную динамику баланса внешней торговли на протяжении первых месяцев 2015 года, актуальным является вопрос пересмотра дополнительного импортного сбора в направлении его либерализации. Я могу уверенно сказать, что комитет налоговой и таможенной политики будет поддерживать такое решение», - сказал он.

По словам Насирова, введение импортного сбора помогло стабилизировать финансовую ситуацию внутри страны, включая валютный курс и платежный баланс.

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В то же время глава комитета подчеркнул, что позитивные тенденции во внешней торговле являются достаточным основанием для уменьшения сбора.

Как сообщал УНИАН, правительство может принять решение о пересмотре дополнительного импортного сбора по ставкам 10% и 5%, действующего с февраля этого года, в ближайшее время.

В конце февраля министр финансов Наталия Яресько сообщила, что правительство вводит временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

По ее словам, сбор не будет распространяться на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности, на газ и другие важные для украинской экономики и населения товары.

Ранее УНИАН также сообщал, что правительство может изменить импортный сбор в ближайшее время.