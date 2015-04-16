Евросоюз хочет обеспечить доступ украинских компаний к дешевым кредитам

Европейский Союз намерен обеспечить доступ к дешевым кредитам для украинских предприятий и стимулирует постепенное смягчение денежно-кредитной политики в Украине, сказал глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский на бизнес-форуме в Киеве.

«Мы как делегация Европейского Союза все делаем сейчас для того, чтобы улучшить доступ, снизить барьер, через который можно представить в европейские финансовые институты проекты под кредитование бизнеса по всей Украине», - сказал он.

По словам Томбинского, делегация также ассистирует финансовым организациям ЕС в поддержке малого и среднего бизнеса в стране.

«Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития уже предоставляют кредитные линии для малого и среднего украинского бизнеса, но до нужного уровня необходимо еще дойти», - подчеркнул глава представительства ЕС.

Также Томбинский отметил, что дорогие кредиты являются главным препятствием для украинских предприятий в использовании односторонних торговых преференций от Евросоюза.

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«Тяжело конкурировать с производителями, у которых есть доступ к кредиту под 2-3%. У вас можно работать с кредитом лишь под 15-20%. Необходимо сделать все для того, чтобы снизить этот барьер», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Европейский инвестиционный банк в рамках реализации проектов развития экономики рассматривает возможность выделить Украине кредитную линию в объеме порядка 400 млн евро на проекты в малом и среднем бизнесе.

Кроме того, Европейский Союз работает над графиком по предоставлению финансовой помощи Украине в размере 11 млрд евро и намерен выдать первый транш поддержки уже в мае-июне текущего года.