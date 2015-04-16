Оборот розничной торговли в Украине в первом квартале снизился почти на 24%

В национальной валюте оборот розничной торговли составил 219,745 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 90,2% и 67,7% - до 1,3 млрд грн и 9 млрд грн соответственно. Наименьшее сокращение розничного товарооборота в январе-марте наблюдалось в Тернопольской (на 10,2%, до 4,4 млрд грн), Ивано-Франковской (на 10,5%, до 7,5 млрд грн) и Киевской (на 10,6%, до 10,4 млрд грн) областях. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 19,8% - до 33 млрд грн.

Ранее УНИАН сообщал, что оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2015 года снизился на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

В 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 млрд грн.