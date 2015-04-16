Россия рефинансирует платежи Беларуси по госдолгу в 2015 году

Россия рефинансирует платежи Беларуси по государственному долгу на 2015 год, заявил 16 апреля премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, передает БЕЛТА.

Читайте такжеЛукашенко в интервью Bloomberg: Беларусь не будет северо-западным краем России (видео)Уже есть "соответствующие решения, договоренности", которые в настоящее время находятся практически на заключительной стадии, отметил Кобяков.

"У нас есть договоренности с российскими партнерами, чтобы полностью рефинансировать наши платежи, которые мы осуществляем в этом году в Российскую Федерацию как по межгосдолгам, так и по Антикризисному фонду ЕврАзЭС", - отметил премьер-министр.

Речь идет о реструктуризации задолженности на 750 миллионов долларов. В 2014 Россия выделила кредитов Беларуси на сумму свыше 2 млрд долларов. В марте 2015 года Минск и Москва подписали соглашение о выделении Беларуси государственного финансового кредита на 110 миллионов долларов под 1,5%.

В 2015 году Беларуси необходимо погасить внешний госдолг в размере 4 миллиардов долларов.