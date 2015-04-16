Украина закончила квартал с профицитом бюджета в 3,6 миллиарда - "впервые за много лет"

Государственный бюджет Украины по итогам первого квартала текущего года сведен с профицитом 3,6 млрд грн.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета.

«Первый квартал мы впервые за много лет выполнили с профицитом государственного бюджета 3,6 млрд грн, доходы госбюджета за этот период выросли примерно на 37%», - сказал Уманский.

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По его словам, доходы местных бюджетов за указанный период выросли на 35%, при этом без учета территории проведения антитеррористической операции доходы выросли на 39,5%.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам января-февраля 2015 года составил 8,743 млрд грн, что на 3,465 млрд грн, или в 1,7 раза, больше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 5,279 млрд грн.

Дефицит сводного бюджета Украины за этот период составил 272 млн грн, что почти в 9 раз меньше показателя за январь-февраль 2014 года.

По итогам января дефицит госбюджета составил 9,185 млрд грн, дефицит сводного бюджета - 2,555 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.

Фактический дефицит госбюджета за 2014 год, включая выпуск ОВГЗ для компенсации разницы в тарифах местным бюджетам на оформление возмещения НДС, составил 78,07 млрд грн, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.