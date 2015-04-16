Украина в этом году может получить еще несколько миллиардов долларов, если выполнит программу МВФ

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета.

«В текущем году мы ожидаем, что выполнение программы с нашими международными кредиторами даст возможность привлечь несколько миллиардов долларов от таких организаций, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк», - отметил он.

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По словам Яценюка, кредиты этих организаций будут направлены исключительно на реализацию конкретных проектов в реальном секторе экономики.

«Это организации, которые не дают кредиты под «социалку», а финансируют развитие экономики: строительство дорог, модернизацию газотранспортной системы, строительство инфраструктурных проектов. Это план на 2015 год», - подчеркнул глава правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина хочет взять кредиты для закачки газа в летний период.

Также сообщалось, что Украина планирует привлечь финансирование от Европейского банка реконструкции и развития в 2015 году на сумму до 900 млн евро.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк готовы финансировать проекты по закупке трамваев и троллейбусов украинскими городами.

11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.