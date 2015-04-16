Украинская делегация отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка

Об этом сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook.

По информации НБУ, в ходе визита состоится обсуждение экономической ситуации в Украине и монетарной политики Нацбанка, вопросов двустороннего сотрудничества и предоставления макрофинансовой помощи Украине, реализации новой программы кредитования МВФ в рамках механизма расширенного финансирования.

По информации Министерства финансов Украины, украинская делегация в пятницу, 17 апреля, в Вашингтоне представит кредиторам текущее состояние долговой операции Украины.

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Одновременно ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд заявил, что настаивает на завершении переговоров о реструктуризации части внешней задолженности Украины не позднее июня, когда миссия Фонда проведет первую оценку выполнения программы сотрудничества, одобренную в марте текущего года.

Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил новую программу кредитования Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Новая программа предполагает доступ к международному финансированию реформ в Украине в объеме порядка 40 млрд долл. и реструктуризацию части внешнего долга в объеме 15 млрд долл.

Кабинет министров Украины по предложению Минфина 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для реструктуризации, после которой соотношение госдолга к ВВП не должно превышать 71% ВВП до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации госбанков, «Укрзализныци», города Киева.

Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, заверив, что все кредиторы будут в равных условиях. По мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание 30-35% долга, что может оказаться неприемлемым для кредиторов. В частности, комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton, ведущий переговоры с Минфином, уже заявил, что не готов к списанию долга.

Ранее УНИАН также сообщал, что украинская делегация в пятницу, 17 апреля, в ходе весенней сессии группы Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне представит кредиторам текущее состояние долговой операции Украины.