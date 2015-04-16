Внешнеторговый оборот Украины в январе-марте составил $18,7 миллиарда

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

По данным ГФС, Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 200 стран мира, при этом доля экспорта в страны Европейского Союза составила 35%, импорта – 41%, в то время как в доля экспорта в страны СНГ составила 18%, импорта – 25%.

Согласно сообщению, за январь-март Украина импортировала товаров на 9,2 млрд долл., при этом основные импортные операции проводились с Россией (18%), Китаем (12%), Германией (11%), Беларусью (6%) и Польшей (5%). ГФС отмечает, что наибольшие суммы платежей в государственный бюджет по импорту уплачены по нефти и нефтепродуктам (18,4% общей суммы), автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (4,4%), каменному углю и антрациту (4,1%).

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По информации фискальной службы, в течение указанного периода Украина экспортировала товаров на 9,5 млрд долл., при этом большинство товаров экспортировалось в Россию (11%), Турцию и Китай (по 7%), Египет и Италию (по 6%), Польшу (5%).

Наибольшие суммы экспортных пошлин уплачены по отходам и лому черных металлов, шихтовым слиткам (76,3%), крупному рогатому скоту (11,4%), семенам льна (6,8%).

Как сообщал УНИАН, общий внешнеторговый оборот Украины в январе-феврале 2015 года составил более 12 млрд долл. Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 193 стран мира. Экспорт товаров за указанный период составил 6 млрд долл., из которых в страны Евросоюза экспортировано 36%, в страны СНГ – 17%.