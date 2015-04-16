К закрытию межбанка гривня укрепилась до 21,40 за доллар

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,5540/22,9600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4190/0,4270 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,5009 грн/долл., к этому часу было заключено 222 сделки на сумму 179,45 млн долл.

Напомним, вчера гривня закрыла межбанк на отметке 21,65 за доллар.