К закрытию межбанка гривня укрепилась до 21,40 за доллар
18:07, 16 апреля 2015Финансы
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В четверг, 16 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,40 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,5540/22,9600 грн/евро / www.profi-forex.org
Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,5540/22,9600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4190/0,4270 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,5009 грн/долл., к этому часу было заключено 222 сделки на сумму 179,45 млн долл.
Напомним, вчера гривня закрыла межбанк на отметке 21,65 за доллар.
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