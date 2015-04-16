Нацбанк начнет повторное стресс-тестирование банков с 20 апреля

Об этом говорится в постановлении НБУ от 15 апреля №260 «Об осуществлении диагностического обследования банков», текстом которого располагает УНИАН.

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«Департаменту инспектирования банков в соответствии с техническим заданием осуществить диагностическое обследование банков, перечень которых приведен в приложении 1 к настоящему постановлению, путем проведения инспекционной проверки: первых 10 банков - начиная с 20 апреля 2015 года; следующих 10 банков - начиная с 1 июня 2015 года», - говорится в документе. Текст приложения с перечнем банков не разглашается.

Согласно постановлению, регулятор обязал банки предоставить в Нацбанк необходимую для обследования информацию до 27 апреля для первых 10 банков и до 15 мая – для следующих 10 банков, а также обеспечить своевременное и качественное предоставление информации на письменные запросы работников Нацбанка.

По результатам проведенного стресс-тестирования банки должны подать в Нацбанк реалистичные программы капитализации или планы реструктуризации, чтобы обеспечить выполнение норматива достаточности регулятивного капитала. При этом для первых 10 банков срок подачи документов установлен до 1 сентября, для следующих - до 1 ноября 2015 года.

В рамках постановления департамент инспектирования банков НБУ предоставит департаменту банковского надзора отчеты о результатах диагностического обследования первых 10 банков до 1 августа, следующих 10 банков - до 1 октября 2015 года, а также предоставит предложения правлению НБУ по применению к руководителям банков мер воздействия за нарушения, в том числе за предоставление недостоверной или неполной информации.

Как сообщал УНИАН, согласно перечню приоритетных шагов НБУ по стабилизации банковской системы, обнародованному на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности 8 апреля, Нацбанк намерен до конца июля 2015 года провести повторное стресс-тестирование всех действующих банков из 10 крупнейших по размеру активов, а до конца сентября 2015 года - 10 следующих банков.

По результатам проведенного в прошлом году стресс-тестирования 35 крупнейших банков по активам, их общие потребности в докапитализации составили 66 млрд грн.

Первый замглавы НБУ Александр Писарук в интервью УНИАН сообщил, что предельный согласованный с Международным валютным фондом срок выполнения планов докапитализации этих банков по результатам стресс-тестирования - 30 июня. По его словам, все банки подтвердили намерения пополнить капитал и частично выполнили график.

Согласно прошлогодним оценкам ряда экспертов, объем необходимой докапитализации украинских банков значительно больше и составляет 170 млрд грн, в том числе 134 млрд грн - для 35 крупнейших банков, поскольку параметры стресс-тестирования не учитывали всех рисков и убытков, с которыми столкнулась банковская система.