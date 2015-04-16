Официальный курс гривни вырос еще на 33 копейки

Нацбанк повысил официальный курс гривни еще на 33 копейки.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2144.5856 (16 апреля – 2178.3027) 100 EUR – 2297.0656 (16 апреля – 2304.4264) 10 RUR – 4.3172 (16 апреля – 4.3132). Читайте такжеК закрытию межбанка гривня укрепилась до 21,40 за доллар Напомним, вчера Нацбанк повысил официальный курс на 1 гривню 14 копеек.

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