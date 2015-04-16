Официальный курс гривни вырос еще на 33 копейки
19:06, 16 апреля 2015Финансы
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Нацбанк повысил официальный курс гривни еще на 33 копейки.
REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2144.5856 (16 апреля – 2178.3027)
100 EUR – 2297.0656 (16 апреля – 2304.4264)
10 RUR – 4.3172 (16 апреля – 4.3132).
Читайте такжеК закрытию межбанка гривня укрепилась до 21,40 за доллар
Напомним, вчера Нацбанк повысил официальный курс на 1 гривню 14 копеек.
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