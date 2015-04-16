Кабмин хочет назначить главой правления «Укргазбанка» экс-руководителя неплатежеспособного «Терра Банка»

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По информации Минфина, Шевченко имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе 15 лет проработал на руководящих должностях. После «Терра Банка» Шевченко занимал пост советника секретариата главы государственного «Ощадбанка», а с декабря прошлого года исполнял обязанности главы правления «Укргазбанка» после отставки прежнего главы правления Сергея Мамедова.

«Мы приветствуем решение правительства и надеемся, что назначение нового руководителя с таким большим опытом работы в банковской сфере на руководящих должностях улучшит корпоративное управление государственным банком и обеспечит стабильное и устойчивое развитие этого банка», - приводятся в сообщении слова министра финансов Украины Наталии Яресько.

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Минфин напомнил, что решение о назначении Шевченко принято по представлению министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса после аналогичного решения правительственного комитета по назначениям в рамках конкурсной процедуры, начатой 26 декабря 2014 года.

Как сообщал УНИАН, глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов, возглавлявший правление банка с 30 мая 2011 года, покинул свой пост в декабре прошлого года.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков по размеру активов. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Минфин стал владельцем 93% акций банка.

По итогам 2014 года банк получил 2,746 млрд грн убытка после прибыли в 999,8 млн грн годом ранее.

В феврале этого года Национальный банк признал неплатежеспособным также национализированный в 2009 году банк «Киев» для дальнейшей передачи его активов и обязательств «Укргазбанку».

В марте этого года Кабмин принял решение докапитализировать «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрацию в «Терра Банк» на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным 22 августа прошлого года. До этого акционеры банка сообщали о подготовке конкурса для привлечения инвесторов по выводу банка из сложного положения, в котором он оказался за период работы под руководством президента банка Кирилла Шевченко.

«Терра Банк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу средних финучреждений по размеру активов. По информации на сайте банка, с декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.