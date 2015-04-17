Яресько назвала очень продуктивной встречу с директорами МВФ

Об этом в Twitter сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько.

"Очень продуктивная встреча в Вашингтоне с исполнительными директорами МВФ G7, где обсуждали международную поддержку Украины", – написала она.

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В МВФ заявили, что Украина должна достичь соглашения о реструктуризации своей задолженности до того, как Международный валютный фонд пересмотрит свою программу помощи в июне.