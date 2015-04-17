Яресько назвала очень продуктивной встречу с директорами МВФ
00:06, 17 апреля 2015Финансы
2170
Встреча с исполнительными директорами МВФ стран "Большой семерки", которая прошла сегодня в Вашингтоне, была продуктивной.
Яресько назвала очень продуктивной встречу с директорами МВФ / УНИАН
Об этом в Twitter сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько.
"Очень продуктивная встреча в Вашингтоне с исполнительными директорами МВФ G7, где обсуждали международную поддержку Украины", – написала она.
Читайте такжеЯресько призвала кредиторов договориться о реструктуризации долга Украины
В МВФ заявили, что Украина должна достичь соглашения о реструктуризации своей задолженности до того, как Международный валютный фонд пересмотрит свою программу помощи в июне.
Дуже продуктивна зустріч у Вашингтоні з виконавчими директорами #IMF G7, де обговорювали міжнародну підтримку України pic.twitter.com/oylDxbAQJ8
— Наталія Енн Яресько (@n_jaresko) April 16, 2015
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter