Россия не согласна на реструктуризацию украинского долга в $3 миллиарда
01:20, 17 апреля 2015Финансы
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Россия не будет давать согласия ни на какую реструктуризацию долга Украины на $3 млрд.
Россия не согласна на реструктуризацию украинского долга в $3 млрд - Силуанов / fedpress.ru
Так министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал заявление министра финансов Украины Натальи Яресько о том, что реструктуризация еврооблигаций Украины на 3 млрд относится к механизмам Лондонского клуба, передает ТАСС.
"Мы ни на какие реструктуризации согласия давать не будем. Мы будем ждать выполнения Украиной своих обязательств", - указал он.
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"Будем подавать в арбитраж в соответствии с английским законодательством, как это было предусмотрено в случае наличия дефолта или невыполнения обязательств Украины перед РФ", - сказал Силуанов, отметив, что судить об этом можно будет в декабре текущего года.
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