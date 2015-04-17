Россия не согласна на реструктуризацию украинского долга в $3 миллиарда

Так министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал заявление министра финансов Украины Натальи Яресько о том, что реструктуризация еврооблигаций Украины на 3 млрд относится к механизмам Лондонского клуба, передает ТАСС.

"Мы ни на какие реструктуризации согласия давать не будем. Мы будем ждать выполнения Украиной своих обязательств", - указал он.

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"Будем подавать в арбитраж в соответствии с английским законодательством, как это было предусмотрено в случае наличия дефолта или невыполнения обязательств Украины перед РФ", - сказал Силуанов, отметив, что судить об этом можно будет в декабре текущего года.