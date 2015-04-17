МВФ предупредил Грецию, что отсрочки по выплате долгов не будет

В мае Афины должны выплатить по долгам около 1 млрд евро, передает Русская служба Би-би-си.

Лагард заявила, что отсрочить выплату невозможно, так как это было бы сделано за счет более бедных стран.

Внешний долг Греции составляет более 300 млрд долларов.

Ранее СМИ сообщали, что существует секретный план по исключению Греции из еврозоны.