Центробанк России обязал банкиров сократить зарплаты

Центробанк России ужесточил требования к банкам в рамках системы оплаты труда их сотрудников, пишут "Известия".

Новое указание ЦБ вводит более строгие критерии для того, чтобы управление банком признавалось регулятором «удовлетворительным». По словам источника, близкого к ЦБ, ведомство не хочет допустить негативного опыта прошлого кризиса, когда топ-менеджеры банков получали неоправданно высокие оклады, несмотря на бедственное положение банков. Регулятор постепенно подвигает банки к тому, чтобы топ-менеджеры банков вели более осторожную политику, а не оставались с высокими зарплатами при убытках. Теперь от соблюдения банками правила «бонусы не больше 40% общего вознаграждения» будет зависеть общий рейтинг банка в классификации ЦБ.

Читайте такжеРоссия не согласна на реструктуризацию украинского долга в $3 миллиардаПо словам директора департамента управления человеческим капиталом Бинбанка Михаила Янчука, если топ-менеджер понимает прямую зависимость его доходов от последствий, которые могут наступить в результате его действий сейчас, то, естественно, он задумается, стоит ли брать на себя повышенные риски.

Руководитель практики инвестконсультирования ФБК Роман Кенигсберг говорит о проблемах реализации новых правил.

"Хорошая по сути идея Банка России и Базельского комитета натыкается в России на проблему невысоких окладов в малых и средних банках, — считает Кенигсберг. — Банковские работники и рады бы перейти на бонусную систему оплаты труда, но тогда оклад, который должен составлять менее 50–60% общего вознаграждения, может стать значительно ниже гарантированного минимума, предлагаемого в конкурирующих отраслях. Малые банки не могут позволить себе запас фонда оплаты труда, включив его в увеличение банковского тарифа или процентной маржи. Другая проблема связана с привязкой вознаграждения к получению кредитной организацией прибыли. Это, с одной стороны, может стимулировать банки к манипулированию показателями финансовой отчетности; с другой — политика избежания убытков осложняет мотивацию персонала банка на внедрение новых продуктов".