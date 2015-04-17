В Испании в доме и офисе бывшего главы МВФ прошли обыски

В четверг 66-летний политик покинул свой дом в сопровождении сотрудников испанской налоговой службы, передает Русская служба Би-би-си.

В отношении него уже проводится расследование по другому делу, где его также обвиняют в махинациях. Речь идет о том времени, когда он был главой испанского банка Bankia, который от финансового краха спасло правительство страны.

Читайте такжеС экс-главы МВФ Стросс-Кана сняли обвинения в рамках скандального "дела "Карлтон""

Рато был одним из самых известных членов Народной партии Испании.

Он был министром финансов в правительстве консерваторов, которое возглавлял премьер-министр Хосе Мария Аснар.

На посту главы Международного валютного фонда Рато находился с 2004 по 2007 годы.

В 2010 году он стал директором Bankia, но через два года покинул свой пост, когда возникли серьезные опасения насчет того, может ли банк остаться на плаву.

Следователи утверждают, что руководители Bankia дезинформировали финансовые надзорные органы о состоянии банка.

Сам Родриго Рато отрицает все обвинения в свой адрес.

Боссов Bankia, включая Рато, также обвиняют в масштабном злоупотреблении с использованием кредитных карточек этого банка в то время, когда его возглавлял Рато.