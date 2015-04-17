Украина готова объявить дефолт Укрэксимбанка - Financial Times

С таким заявлением в пятницу, 17 апреля, выступит министр финансов Наталия Яресько, которая находится сейчас в Вашингтоне на сессии Международного валютного фонда передает Новое время со ссылкой на Financial Times.

Яресько якобы мотивирует это тем, что трехмесячная отсрочка по погашению бумаг Укрэксимбанка является критически важной для общего соглашения по реструктуризации еврооблигаций Украины.

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Против соглашения с держателями бумаг Укрэксимбанка выступила небольшая группа инвесторов. Они рассчитывают на полное и своевременное погашение облигаций 27 апреля на сумму $750 млн. Из-за этого банк не смог получить согласия большинства кредиторов на рассрочку.

Cоглашение с кредиторами о реструктуризации долга является условием получения Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда.

Ранее УНИАН сообщал, что «Укрэксимбанк» намерен отсрочить погашение евробондов на 750 млн долл. без изменения условий выплаты процентов и без списания основного долга.