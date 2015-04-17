Гривня на межбанке укрепилась до 21,25 за доллар
12:51, 17 апреля 2015Финансы
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В пятницу, 17 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к средине торгов повысились до уровня 20,95/21,25 грн/долл. против 21,00/21,40 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня продолжает расти на межбанке / Фото УНИАН
Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,52/23,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4180/0,4280 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,0762 грн/долл., к этому часу было заключено 23 сделки на сумму 6,64 млн долл.
Напомним, вчера к закрытию межбанка гривня укрепилась до 21,40 за доллар.
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