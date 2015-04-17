Гривня на межбанке укрепилась до 21,25 за доллар

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,52/23,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4180/0,4280 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,0762 грн/долл., к этому часу было заключено 23 сделки на сумму 6,64 млн долл.

Напомним, вчера к закрытию межбанка гривня укрепилась до 21,40 за доллар.