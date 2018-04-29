Дмитрий Дубилет: Сотни админуслуг упразднят, остальные переедут в Интернет

Украина переживает самый сложный год в своей истории. Помимо внешней агрессии на востоке страны, внутри активно идут процессы трансформации общества и борьбы с главным внутренним врагом – коррупцией. Это явление отравляет жизнь и бизнеса, и рядовых украинцев. Искоренить данное зло настоятельно требуют ключевые кредиторы и крупнейшие инвесторы Украины - Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, общественные организации и международные партнеры.

Благодаря своему буйному расцвету в период правления «семьи Януковича», коррупция позволила чиновникам украсть из бюджета миллиарды и загнала в тень практически половину денежного оборота украинской экономики. Но даже не в этом главное зло – вследствие коррупции суд может сломать жизнь невиновному человеку и отпустить на волю убийцу, нерадивый студент может купить диплом врача и калечить пациентов, налоговая может прикрыть легальный бизнес и позволить набивать карманы нелегальному, гаишник может отпустить пьяного водителя, который потом насмерть собьет пешехода…

Пока процесс искоренения коррупции в Украине идет неуверенно. По результатам исследования, проведенного при поддержке Transparency International Украина, «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», GfK Ukraine и «ПриватБанка», 27,7% представителей бизнеса в стране считают, что масштаб коррупции за последние полгода вырос. По мнению респондентов, наиболее коррумпированными являются налоговая служба (25%), Агентство земельных ресурсов (7,1%) и Госавтоинспекция (5,1%). Идейный вдохновитель исследования, ИТ-директор «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет, в интервью УНИАН поделился своим видением процесса искоренения коррупции и рассказал, что делают общественные активисты в этом направлении уже сейчас, не дожидаясь политической воли украинских властей.

Вы презентовали результаты исследования «Уровень восприятия коррупции бизнесом», согласно которым почти 28% опрошенных предпринимателей считают, что масштаб коррупции в госструктурах вырос. Ваше мнение как организатора исследования - как с этим бороться?

Ключевой способ – это дерегуляция. Большую часть услуг, или даже целые госструктуры, нужно просто упразднить. Тогда для этой части услуг и электронное правительство не нужно - не будет в нем необходимости. Те же услуги, которые нельзя упразднить, нужно максимально автоматизировать, перевести в электронную форму. Тогда эти процессы станут прозрачными, что исключает возможность создать коррупционный риск – получить взятку от гражданина или от бизнеса.

В этом году мы создали общественную организацию с участием Дмитрия Шимкива (замглавы Администрации президента), Яники Мерило (советник министра экономического развития) и представителей ряда крупных ИТ-компаний. Главная цель организации – помочь госструктурам перевести на электронные рельсы как можно больше услуг. Есть движение сверху вниз – регуляция, а мы идем снизу-вверх. Приходим в органы местного самоуправления, конкретные министерства и предлагаем перевести те или иные услуги в электронную форму.

Какие услуги можно перевести в электронную форму? С чего нужно начать?

С чего начать - показывает представленный нами рейтинг. Наиболее коррумпированными, по мнению бизнеса, являются Государственная фискальная служба, Агентство земельных ресурсов и Госавтоинспекция. Но не нам, общественным активистам, принимать решения. Мы начинаем с тех, кто готов сотрудничать.

К примеру, есть конкретная опция – справка об отсутствии судимости, которых выдается до полумиллиона в год. В органах МВД есть целый рой компаний, предлагающих за 100-200 гривен помочь с ее оформлением, что и является примером бытовой коррупции, отравляющей атмосферу. Если мы переведем эту услугу в электронную форму, а мы уже достигли принципиального согласия с МВД, то уйдет и коррупционная составляющая.

Есть несколько районных администраций, которые согласились перевести в электронную форму операции с земельными ресурсами и кадастрами. Сейчас мы с ними запускаем пилот в тестовом режиме. Есть горсоветы, где коррупции меньше, но тоже используются какие-то выдержки и документы, что также переводится в электронную форму. Пока речь идет об отдельных органах, городах и областях, но мы рассчитываем, что сможем продемонстрировать результаты нашего пилота другим организациям. Кого-то наш опыт заинтересует. Затем, надеюсь, будем убеждать, заставлять, условно говоря, через Киев.

Как можно заставить? Что тормозит введение электронного правительства?

Можно подойти формально - через законодательство, но это - долгий и сложный путь. Можно - через общественное давление или давление со стороны центральных органов. У Администрации президента высокий авторитет и есть возможность влиять на областные администрации. И если АП настоятельно попросит, то вполне может быть, что они согласятся перевести те или иные сервисы в электронную форму.

До недавнего времени процесс происходил только сверху вниз, через концепции и законы. Это - очень важно, но долго. Мы идем снизу-вверх, предлагая не ждать принятия тех или иных законов. Это вопрос даже не нескольких месяцев, а недель. Я надеюсь, что уже к лету определенные услуги будут переходить в электронную форму одна за другой.

В общественной организации, о которой я говорил, каждый взял на себя определенные функции. К примеру, я работаю с органами местного самоуправления. Мы с двадцатью администрациями выбрали несколько услуг, которые переводим в электронную форму. Разумеется, в какой-то момент я приду к Дмитрию Шимкиву или в АП, чтобы показать конкретный успешный кейс и с предложением запустить процесс на всю страну, сделать это вместе и на бесплатной основе. Энтузиасты есть - уже записалось около 800 ИТ-добровольцев, которые готовы по ночам и по выходным дням разрабатывать необходимые информационные продукты.

Государство экономит на бумаге и персонале, а в чем выгода электронных сервисов для рядового гражданина?

Вопрос экономии бумаги - не самый важный. Первые позиции по важности - коррупция и еще раз коррупция. Как только мы переведем общение с госорганами в более формализованную область, то не будет почвы для коррупции. А экономия на бумаге и чиновниках – приятный дополнительный бонус.

Что касается рядового гражданина: чтобы получить любую справку, нужно посетить госучреждение, как минимум, дважды - подать заявку и забрать документ. Иногда приходится ехать в соседний город, в областной центр, вместо того, чтобы сделать заказ через Интернет и получить справку по почте. Причем бесплатно. Экономия времени, нервов и денег.

Граждане сталкиваются с коррупцией реже, чаще - бизнес. И если можно будет получить документ в электронной форме, а не идти куда-то и раздавать взятки, то это будет положительным сигналом, прежде всего, для бизнеса, который считает деньги, а в нынешние времена особенно.

Сколько, к примеру, «ПриватБанк» сэкономил на введении электронного документооборота?

По аналогии с рекламой МастерКард: экономия бумаги - миллион долларов, экономия на персонале - еще миллион, но эффективность бизнес-процессов - бесценна. Мы когда-то считали, сколько бумаги сэкономили - получился небольшой лес. Но как оценить то, что я не жду документа, а открываю компьютер в любой точке мира и работаю с ним в электронной форме? Я знаю, что есть банки, которые еще до этого не дошли. Если судить по доле рынка, то в том числе этим обусловлены некоторые успехи, которых достиг наш банк.

Когда бизнес-процессы переходят в электронную форму, речь не только о документах. Сами процессы становятся более четкими и прозрачными. Снижается человеческий фактор. Такой процесс легче проконтролировать и проще принимать управленческие решения. Это - самое главное.

На какой стадии проект электронного документооборота в Национальном банке, предложенный «ПриватБанком» в декабре прошлого года?

Я делал несколько презентаций в Национальном банке, предлагая установить платформу на базе нашего электронного документооборота «Укрдок». Мы готовы ее предоставить бесплатно, поскольку как партнеры Нацбанка в целом ряде процессов заинтересованы, чтобы эти процессы в НБУ были отстроены правильно и не растягивались во времени. К сожалению, пока никакой конкретики, ждем. Но у регулятора есть ряд других вопросов. Разумеется, мы не можем настаивать на своем продукте. Есть целый ряд коммерческих продуктов, но они стоят денег. Хотелось бы, чтобы и в Нацбанке был не бумажный, а электронный документооборот. Не столько ради экономии леса, а для повышения скорости, прозрачности и эффективности бизнес-процессов.

Нужны ли изменения в законодательство? Какие подводные камни есть в процессе внедрения электронных сервисов?

99% документов, участвующих в документообороте государства, не регулируются законами. Есть, конечно, документы, где нужно использовать живые или электронные цифровые подписи. Но не так много, как кажется.

Один немаловажный фактор – верификация граждан в Интернете. До последнего времени в стране не было инструмента, чтобы доказать, что именно определенный человек зашел в сеть под своим именем, а не мошенник. Единственным инструментом была электронная цифровая подпись, которая есть не у всех.

Сейчас появился инструмент, который мы подсмотрели в Швеции - «bankid» (bankid.org.ua). Он дает возможность пользователю заходить на государственный сайт, используя верификацию обслуживающего банка. Сейчас в этой системе два банка – «ПриватБанк» и «Ощадбанк». Если вы являетесь их клиентами, а я надеюсь, что в будущем будут в системе и другие банки, то сможете авторизоваться на сайтах госструктур, а они будут уверены в том, что вы – это вы. По закону банки обязаны идентифицировать клиента при открытии счета. И столько, сколько банки инвестируют в кибербезопасность, не инвестирует никто. При помощи этого инструмента можно сделать прорыв в области электронных сервисов государства для граждан.

Пример какой страны может быть для нас показательным с точки зрения электронных сервисов? У кого можно перенять опыт, скажем, в банковской сфере?

Многие удивятся, но с точки зрения развития банковских услуг Украина находится в топе. У западных стран, в Европе и США, есть наследие - программные комплексы стоят в банках чуть ли не с 70-ых годов. Они не так быстро, как мы, могут реализовывать инновации. «Впереди планеты всей» такие страны, как Бразилия, Индия и, в том числе, Украина.

Но с другой стороны, есть инфраструктурный фактор - уровень проникновения онлайн-сервисов и Интернета. В Швеции и Сингапуре, к примеру, уровень проникновения Интернета достигает 90%, у нас – всего 30-40%. В этом направлении наше население еще не такое прогрессивное. Но с точки зрения технологий, наши банки давно готовы конкурировать с зарубежными.

Как повысить уровень проникновения Интернета?

Как английский газон – он растет, а ты его стрижешь, и так 300 лет. Тут важен уровень развития экономики. Если экономика будет развиваться, и граждане будут думать не только о том, как прокормиться, тогда и вырастет количество пользователей Интернета и смартфонов.

Готова ли банковская система противостоять возможному росту мошенничества и краж данных клиентов при стремительном росте пользователей?

Фактор мошенничества и кражи данных, конечно, есть. Но уровень этих проблем в государственных органах не меньше. Просто информация о мошенничестве в Интернете получает больший резонанс. Если сравнивать с количеством случаев, когда украли кошелек или паспорт, то электронные сервисы намного безопаснее. На примере нашего банка – это всего несколько случаев в день на миллионы транзакций. И динамика позитивная – если анализировать отношение к общему количеству транзакций.

Мы не расслабляемся, устанавливаем партнерство с мобильными операторами и правоохранительными органами, чтобы даже с единичными случаями бороться. Постоянно совершенствуем технологии для специалистов по безопасности. Проводим дополнительные проверки путем звонка клиенту. Сейчас эти алгоритмы отлавливают практически 100% подозрительных транзакций. Недавно мы спасли несколько миллионов гривен волонтерам, которые публикуют свои номера карт и телефонов, чем пытаются воспользоваться мошенники. У нас есть целый ряд алгоритмов, чтобы разобраться в подлинности транзакций волонтеров, и теперь у мошенников нет шансов.

Как и электронный документооборот вся операционная деятельность «ПриватБанка» ведется на платформе, которую он разработал самостоятельно. В этом нет рисков? Авторы программы могут уволиться…

Мы отслеживаем, чтобы при смене исполнителей не было никаких рисков. Все задачи и системы дублируются, поэтом риск не больше, чем в любой другой системе. Мы же не выдумали свой язык программирования или свой стандарт протоколирования, а используем общепринятые стандарты. Разрабатывать свое программное решение – огромное стратегическое преимущество по сравнению с другими организациями, которые приобретают платные программные продукты. Если нам нужно срочно реализовать какой-то проект, мы можем сделать это уже завтра, в то время как наши коллеги могут ждать нужные доработки программного обеспечения месяцами, а то и годами.

Если подытожить: каким будет наш обычный день через 3-5 лет, станут ли проекты электронного правительства и проникновения онлайн-сервисов «в массы» успешными?

Я уверен, что к этому времени все сервисы будут электронными. Но у клиентов банка, у граждан останется выбор – воспользоваться электронными сервисами или получить нужные услуги непосредственно в банке или госструктуре. Очный контакт никто не отменяет, но за счет электронных сервисов появится больше возможностей заниматься не рутиной, а непосредственным общением с клиентами - и в банке, и в государственном учреждении. И если я еще могу представить, что желающие ходить в банки останутся, то с госорганами такой сценарий маловероятен. Половина нескольких сотен государственных административных услуг, существующих в нашей стране, будет отменена, а остальные переедут в Интернет и мобильные приложения.

Ольга Гордиенко (УНИАН)