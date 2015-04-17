Ахметов из-за войны обеднел вдвое, но остался самым богатым украинцем
Журнал "Фокус" оценил состояние Рината Ахметова в 7,7 миллиарда долларов.
Бизнесмен Ринат Ахметов с 7,7 миллиарда долларов снова стал самым богатым украинцем, хотя и потерял почти половину состояния в основном из-за войны на Донбассе.
Об этом свидетельствует рейтинг 100 самых богатых украинцев, составленный журналом "Фокус".
По данным журнала, в прошлом рейтинге было 13 долларовых миллиардеров, теперь их лишь пятеро. Капитал богатейших украинцев сократился из-за оккупации Россией Крыма, войны на Донбассе и девальвации гривни, а также потери российского рынка, отмечает издание.
Действующий президент Украины Петр Порошенко не вошел в первую десятку богатейших украинцев и занял в рейтинге 12-е место с состоянием 730 миллионов долларов.
Второе место в рейтинге занял бизнесмен Игорь Коломойский с состоянием 2 миллиарда долларов.
На третьем месте - совладелец Группы "Приват" Геннадий Боголюбов с 1,9 миллиарда долларов.
Немного отстал от него Виктор Пинчук с состоянием 1,8 миллиарда долларов.
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"Беднейшим" среди долларовых миллиардеров Украины с 1,6 миллиарда долларов оказался Вадим Новинский, владелец "Смарт-Холдинга" и депутат от "Оппозиционного блока".
Одиозный олигарх Дмитрий Фирташ, сейчас находящийся в Вене с перспективой экстрадиции в США, попал на восьмое место рейтинга с 880 миллионами гривень.
Как сообщал УНИАН, самый богатый украинский миллиардер Ринат Ахметов в течение прошлого года потерял почти 6 миллиардов долларов и опустился на 201 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.
Ранее Ахметов занимал 88 место в рейтинге.
Сейчас журнал оценивает его состояние в 6,7 млрд долларов против 12,5 млрд долларов в рейтинге прошлого года.
Второе место среди самых богатых украинцев занял Виктор Пинчук с состоянием 1,5 млрд долларов (1250 место в глобальном рейтинге).
Третье место среди самых богатых украинцев занял Игорь Коломойский с состоянием 1,3 млрд долларов (1415 место в мировом рейтинге).
Партнер Коломойского по бизнесу Геннадий Боголюбов с состоянием в 1,3 млрд долларов находится на 1500 месте в мировом рейтинге.
Состояние владельца "Мироновского хлебопродукта" Юрия Косюка оценили в 1,1 млрд долларов (1638 место в глобальном рейтинге).
В то же время, в новый рейтинг богатейших людей мира не вошли владелец компании Roshen Петр Порошенко, глава "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский, владелец группы ТАС, экс-регионал Сергей Тигипко и глава Ferrexpo Константин Жеваго.