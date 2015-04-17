Рубль падает с максимумов 2015 года из-за низкого предложения валюты

На котировки продолжают давить ожидания снижения ставок ЦБ и закрытие коротких валютных позиций перед выходными днями, при этом дорогая нефть в отсутствие крупных продаж валюты игнорируется участниками рынка, пишет Reuters.

К 11.40 пара доллар/рубль расчетами "завтра" торговалась вблизи 50,90, на 2,2 процента выше предыдущего закрытия. Ранее доллар достиг сессионного максимума 51,21.

Евро к этому времени оценивался в 55,06, на 2,8 процента выше вчерашнего закрытия. Единая валюта уже достигла сегодня значения 55,27.

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"В какой-то мере это реакция на Набиуллину, а в какой-то - фиксация прибыли и выход из рубля, поскольку есть понимание, что экспортеры могут не продавать много валюты сейчас, так как НДПИ в самом конце месяца. Тогда же будет и заседание ЦБ, где скорее всего порежут ставки, поэтому "нерезы" могут уже начать потихоньку выход из ОФЗ", - сказал дилер крупного российского банка.

Накануне председатель ЦБР Эльвира Набиуллина сказала, что укрепление рубля позволит Центробанку снизить ключевую ставку, а сам рубль достиг более-менее равновесного значения.

Совет директоров ЦБР по вопросам денежно-кредитной политики состоится 30 апреля, и большинство участников рынка ждет снижения текущей ключевой ставки 14 процентов годовых по его итогам, расходясь лишь в степени агрессивности регулятора - некоторые участники допускают даже минус 200 базисных пунктов от текущих значений ставки.

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Пик апрельского фискального периода приходится на 27-28 апреля, когда пройдут расчеты по НДПИ, НДС, налогу на прибыль и акцизам, причем важный для экспортеров налог на добычу полезных ископаемых оценивается в 170-290 миллиардов рублей.

Рубль в последние дни достиг многомесячных максимумов, отправив доллар ниже отметки 50,00 впервые с конца ноября прошлого года на фоне роста нефтяных цен и спроса на российскую валюту и российские активы.

Нефть марки Brent накануне вышла на четырехмесячный максимум $64,95, реагируя на военные действия в Йемене, а также на повышение запасов нефти в США, оказавшееся слабее ожиданий аналитиков.

Сейчас котировки вблизи отметки $63,45, баррель Brent теряет около 0,8 процента с начала дня, фактором давления выступили данные о росте мартовской добычи странами ОПЕК.

Ранее УНИАН сообщал, что цены на нефть Brent поднялись выше $63 за барель.