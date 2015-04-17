Правительство существенно расширило полномочия министерства Абромавичуса

Кабинет министров Украины расширил полномочия Министерства экономического развития и торговли, сообщил во время брифинга советник премьер-министра Украины Даниил Лубкивский.

«Правительство одобрило постановление о внесении изменений в положение о Министерстве экономического развития и торговли», - сказал Лубкивский.

Он отметил, что изменениями предусмотрено предоставление Минэкономразвития новых полномочий, среди которых «государственная инвестиционная политика».

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«В том числе управление национальными проектами, ведение государственного реестра проектов, дополнения в этот реестр, признание национальных проектов, государственная политика по созданию и функционированию индустриальных парков, государственная политика в сфере туризма и курортов с определенной оговоркой - кроме осуществления государственного надзора, контроля в сфере туризма и курортов. Отныне это надлежит Министерству экономики», - сказал он.