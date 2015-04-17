В Таджикистане закрыли все частные пункты обмена валюты

В Таджикистане с 17 апреля деятельность частных пунктов обмена валюты полностью приостановлена, передает "Азия-Плюс" со ссылкой на сообщение Национальный банка страны.

В конце февраля - начале марта текущего года в Таджикистане наблюдалось резкое снижение курса национальной валюты сомони по отношению к американскому доллару.

Читайте такжеВ Таджикистане запрещают «одежду, изготовленную в иранском и афганском стиле»Согласно указанию НБТ от 16 апреля этого года, «с целью обеспечения устойчивости внутреннего валютного рынка, стабильности курса сомони и защиты интересов клиентов кредитных организаций, начиная с 17 апреля текущего года, на всей территории страны приостанавливается деятельность частных пунктов обмена валют физических лиц».

Наряду с этим, говорится в сообщении регулятора, «кредитные организации республики обязуются оформить каждую операцию по продаже наличных долларов США клиентам или гражданам в особом порядке с указанием всех данных, идентифицирующих покупателей».

По данным НБТ, на территории Таджикистана по состоянию на 1 апреля действовали 1 тыс. 581 пункт обмена валюты, из которых 818 являются частными, остальные 763 принадлежат различным кредитным организациям.

С 13 марта этого года НБТ прекратил прямую продажу валюты населению из-за беспорядков, которые происходят в пунктах реализации валюты. Дополнительные вливания валюты на наличный рынок с этого момента стали производиться посредством коммерческих банков страны. Руководство НБТ тогда выразило обеспокоенность спекуляциями иностранной валютой со стороны некоторых обменных пунктов республики в условиях курсового давления на национальную валюту.