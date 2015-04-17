МВФ считает войну на востоке Украины основной причиной рецессии в странах СНГ

Международный валютный фонд называет конфликт на востоке Украины основной причиной экономической рецессии, которая сохранится до конца 2015 года в большинстве стран СНГ.

Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне сказал глава Европейского департамента МВФ Поль Томсен.

«Относительно региона стран СНГ мы прогнозируем сохранение экономической рецессии (в 2015 году - УНИАН), и это преимущественно из-за конфликта на востоке Украины и падения цен на нефть, оказавшего серьезное влияние на экономику России», - сказал Томсен.

При этом он отметил, что для правительств государств СНГ основными экономическими задачами должны стать фискальная консолидация, продуманная монетарная политика и проведение структурных реформ. В противном случае, подчеркнул Томсен, эти страны не смогут наверстать и половины темпов роста, продемонстрированных в докризисный период - до 2008 года.

Читайте такжеРоссия из-за нехватки средств может сократить военные расходы

Как сообщал УНИАН, ранее ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года на 5,5%, но при этом ухудшил прогноз инфляции – до 33,5% с ранее озвученных 27%. При этом уже в 2016 году МВФ ожидает роста ВВП Украины на 2% при инфляции 10,6%.

Украина с апреля 2014 года ведет антитеррористическую операцию в регионе Донецкой и Луганской областей с боевиками, спонсируемыми российской стороной. Ежедневные расходы правительства страны на ведение АТО составляют порядка 5 млн долл. Ущерб, нанесенный экономике Украины за время проведения АТО, составил порядка 20% экономики страны. Завершение боевых действий является основным фактором, который мог бы позволить Украине в полной мере реализовать экономические реформы и выйти на устойчивый экономический рост.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.) в 2015 году, импорта – 22% (55 млрд долл.). По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году по сравнению с 2014 годом упадет на 7% - до 60 млрд долл., импорта – на 10,7%, до 63 млрд долл. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. Номинальный ВВП составит 1,85 трлн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 трлн грн - по пессимистическому. Прогнозный уровень безработицы в 2015 году составит 10,2% по оптимистическому сценарию и 11,5% по пессимистическому.