Баланс недели: переговоры с кредиторами, доходы казны и газовая дыра на Донбассе

Украинцы на минувшей неделе праздновали Пасху, но даже в этот период экономические процессы в стране были достаточно активными. Одним из главных событий можно назвать работу властей по реструктуризации внешних долгов Украины.

Так, 16 апреля украинская делегация отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном весеннем собрании управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка. В ходе визита делегация обсудила монетарную политику Нацбанка и реализацию новой программы кредитования МВФ в рамках механизма расширенного финансирования, а также представила кредиторам текущее состояние долговой операции Украины.

Список внешних долгов, которые были взяты до 28 февраля 2014 года государством и госкомпаниями, Кабмин уже составил. При этом на данном этапе остается нерешенным вопрос, каким образом должна проходить реструктуризация - в виде списания части долга или процентов по займам, либо же путем отсрочки выплаты на долгосрочный период.

Между тем, государственный «Укрэксимбанк» заявил о намерении отсрочить погашение евробондов на 750 млн долл. со сроком обращения до 27 апреля 2015 года. Банк хочет отложить выплату более чем на 10 лет, без изменения условий выплаты процентов и без списания суммы основного долга.

Решить все проблемные вопросы нужно в четко установленные сроки - МВФ настаивает на завершении переговоров не позднее июня и, естественно, с положительным результатом.

На необходимости скорейшего окончания переговорного процесса акцентирует и глава Министерства финансов Украины Наталья Яресько. «Я призываю всех наших кредиторов сесть за стол переговоров с нами, чтобы достичь согласия, иначе последствия для Украины как проевропейского государства будут серьезными. Мы переживаем самый большой экономический и финансовый кризис в нашей истории, но если сможем достичь соглашения с нашими кредиторами, Украина снова расцветет», - написала она в Facebook.

Еще один сложный вопрос - Украина имеет долг в 3 млрд долл. перед страной агрессором – Россией. Москва уже заявила о неприятии его реструктуризации и планах подать иск в суд, если обязательства не будут погашены. Хотя, срок выплаты кредита, взятого во времена правления Януковича, наступит лишь в декабре этого года.

С балансом газа, но без денег от Донбасса

Даже после завершения отопительного сезона тема газа не перестает быть актуальной - к следующей зиме нужно подготовить «сани» заранее, чтобы не повторять сделанных ошибок. Запасы газа в ПХГ начали постепенно пополняться, а правительство утвердило прогнозный баланс потребления «голубого топлива» на 2015 год.

Предполагается, что общий объем потребления составит 40 млрд кубометров, из которых 25 млрд будут импортированы. В прошлом году Украина потребила 42,6 млрд кубометров газа (потребление снизилось на 16%).

По словам главы Министерства энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, наша страна будет закупать необходимые объемы газа лишь у поставщиков, которые предложат наименьшую цену.

«Там не выделялась отельная статья под «Газпром». В зависимости от условий покупки будем покупать тот (газ – УНИАН), который наиболее выгодный», - сказал министр.

В свою очередь, премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что Украина в 2014 году сэкономила порядка 3,4 млрд долл., благодаря отказу от дорогого российского газа, диверсификации поставок топлива и отказу от посредников в поставках.

«Благодаря тому, что мы заняли жесткую юридическую и экономическую позицию, российский «Газпром» недополучил доходы, которые хотел взыскать с украинских налогоплательщиков, и на эти деньги закупить танки и ракеты – 3,4 млрд долл. Это то, что это правительство вместе с украинским народом сэкономило для страны и не перевело эти деньги стране-агрессору», - сказал он.

Вместе с тем премьер отметил, что государство обеспечило газом захваченные террористами территории Донбасса на 1 млрд долл., не получив ни копейки в счет оплаты.

«Там счета не платят. Для того, чтобы люди не замерзли, мы должны это делать (поставлять газ - УНИАН), потому что там украинские граждане», - сказал премьер.

Тем временем Россия продолжает действовать по накатанной схеме, прибегая к газовому шантажу. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что РФ с большой вероятностью откажется от транзита газа через Украину после 2019 года, поэтому действующий транзитный контракт продлеваться не будет.

«Только что прозвучало выступление господина Миллера (главы «Газпрома» - УНИАН), который сказал, что транзитный контракт с Украиной не будет продлен после 2019 года. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы реализовать строительство газотранспортной инфраструктуры в Турцию, на границу Турции и Греции, и доставку потребителям Юго-Восточной и Центральной Европы через этот маршрут», - сказал Новак.

Вспоминая громкие заявления России, можно предположить, что эти планы могут остаться лишь на словах. Пример тому – газопровод «Южный поток» в обход Украины, о котором многие уже забыли.

Разгар посевной и полевых работ

С приходом теплых весенних дней объем работ у аграриев прибавился. На минувшей неделе в стране начался сев кукурузы. Как сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия, на 16 апреля этой культурой засеяли 68 тыс. га, или 2% прогнозируемых площадей. Хотя данный показатель в несколько раз меньше, чем годом ранее - 390 тыс. га.

Кроме того, согласно сообщению Минагропрода, ранними зерновыми культурами уже засеяно 86% прогнозных площадей. В частности, пшеница и горох высеяны практически полностью, а ячмень и овес – на 84%. Сахарная свекла высеяна на более половины площадей, а сев подсолнечника находится еще на начальном этапе.

Между тем, объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине сокращается. По данным Госстата, снижение в январе-марте 2015 года составило 4,7%. Кроме того, падение производства на сельхозпредприятиях за отчетный период составило 4,3%, в домохозяйствах – 5%.

Макроэкономика приходит в чувство

На минувшей неделе в Министерстве финансов сообщили, что по итогам первого квартала текущего года доходы госбюджета превысили расходы на 3,6 млрд грн, тогда как ранее постоянно наблюдалась противоположная картина. При этом за І квартал доходы госбюджета выросли примерно на 37%, а местных бюджетов – на 35%.

Положительная динамика бюджетных показателей, по-видимому, связана с профицитом внешней торговли Украины товарами. Согласно недавно опубликованным данным Госстата, по итогам января-февраля 2015 года профицит составил 106,7 млн долл. против дефицита в 300,9 млн долл. за аналогичный период прошлого года (последний раз профицит государственного бюджета был зафиксирован в январе-феврале 2012 года - 4,7 млрд грн по сравнению с также профицитом в 4,1 млрд грн за январь-февраль 2011 года).

А Национальный банк констатировал достижение равновесия на валютном рынке в последние недели и сообщил о наличии предпосылок для поэтапной отмены ограничений на покупку валюты.

В то же время, прогноз падения экономики страны на текущий год остается неизменным. Международный валютный фонд сохранил свою ранее сделанную оценку падения экономики Украины по итогам 2015 года на 5,5%, но при этом ухудшил прогноз инфляции – до 33,5% с 27%.

Вместе с тем МВФ ожидает, что ситуация в нашей стране в следующем году может измениться в положительную сторону. Фонд прогнозирует рост экономики по итогам 2016 года на уровне 2% при инфляции 10,6%, что соответствует оценкам правительства при формировании основных направлений бюджетной политики.

Александр Гречко (УНИАН)