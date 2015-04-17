Гривня на межбанке укрепилась почти до 21 за доллар
17:38, 17 апреля 2015Финансы
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Гривня вчера закрыла торги на межбанковском рынке на уровне 21,40 за доллар, сегодня - уже 21,08.
REUTERS
В пятницу, 17 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,93/21,08, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,5080/22,6650, по отношению к российскому рублю – 0,4120/0,4150.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1058 грн/долл., к этому часу было заключено 213 сделок на сумму 138,36 млн долл.
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