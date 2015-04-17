Средняя зарплата в Украине выросла до 3183 гривень

Кабинет министров Украины утвердил показатель средней зарплаты, необходимый для определения и назначения пенсионных выплат, за февраль на уровне 3183 грн, что на 63 грн больше аналогичного показателя за январь, говорится в сообщении Пенсионного фонда, опубликованном на сайте правительства.

«Утвержден показатель средней заработной платы на одного застрахованного (в системе общегосударственного пенсионного обеспечения - УНИАН) гражданина в сумме 3182 грн 6 копеек, - говорится в сообщении. – Этот показатель будет учитываться при определении коэффициента зарплаты за февраль 2015 года для назначения пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В январе показатель средней зарплаты составил 3120 грн, что, в свою очередь, было на 880 грн меньше показателя средней зарплаты в декабре 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассчитывает провести индексацию заработных плат и пенсий до конца 2015 года при условии прекращения войны и восстановления экономики. В частности, министр социальной политики Украины Павел Розенко отмечал, что размер минимальной зарплаты и пенсии вырастет с 1 декабря 2015 года в среднем на 13%.

При этом в Пенсионном фонде отмечали, что бюджет фонда на 2015 год, утвержденный правительством с дефицитом 19 млрд грн, рассчитан с учетом увеличения общегосударственного фонда заработных плат на 5,6% и индексации минимальных пенсий и прожиточного минимума с 1 декабря текущего года.