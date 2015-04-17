Официальный курс гривни вырос почти на 40 копеек - уже до 21,05 за доллар
18:40, 17 апреля 2015Финансы
2290
Украинская валюта значительно укрепилась и на межбанковском рынке, и по курсу Нацбанка.
REUTERS
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2105.7654 (17 апреля – 2144.5856);
100 евро – 2277.1747 (17 апреля – 2297.0656);
10 российских рублей – 4.1674 (17 апреля – 4.3172).
Читайте такжеВ НБУ заметили основания для либерализации валютного рынка
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,93/21,08.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter