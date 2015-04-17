Официальный курс гривни вырос почти на 40 копеек - уже до 21,05 за доллар

Украинская валюта значительно укрепилась и на межбанковском рынке, и по курсу Нацбанка.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 2105.7654 (17 апреля – 2144.5856); 100 евро – 2277.1747 (17 апреля – 2297.0656); 10 российских рублей – 4.1674 (17 апреля – 4.3172). Читайте такжеВ НБУ заметили основания для либерализации валютного рынка Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,93/21,08.

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