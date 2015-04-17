ПриватБанк признан одним из лучших банков мира за ведущие стратегии развития и платежные инновации

Впервые в истории украинского банковского рынка ПриватБанк стал финалистом одного из самых престижных мировых банковских рейтингов Retail Banker International Awards. Как сообщает издание, финалисты ежегодного конкурса «Розничный банк года» были отобраны экспертами Retail Banker International среди 300 ведущих банков мира.

«Несмотря на сложную ситуацию в Украине, в этом году ПриватБанк уже получил несколько наград мировых финансовых изданий за свою эффективную работу и инновации, – говорит Заместитель Председателя Правления ПриватБанка Олег Гороховский. – Стать номинантом Retail Banker International Awards – это не только большое достижение для нашего банка, но и признание нашей банковской системы как полноправного участника мирового рынка».

ПриватБанк стал первым украинским банком, который вошел в число номинантов конкурса. По данным издания, ПриватБанк номинирован в двух категориях – «Лучшая стратегия развития отделений» и «Лучшая инновация в платежах».

«В престижном мировом рейтинге мы в одной компании с британским Barclays Bank, Metro Bank, HSBC Mexico, польским mBank, канадским Royal Bank of Canada. Неплохая компания :), – отмечает Заместитель Председателя Правления ПриватБанка Дмитрий Дубилет. – Когда я рассказываю зарубежным коллегам-банкирам о банковских технологиях в Украине, у всех глаза на лоб лезут. Здесь украинцам есть чем гордиться».

Retail Banker International является одним из ведущих банковских зданий и частью группы Timetric, ведущего поставщика онлайновых данных, аналитических и консультационных услуг в основных финансовых и промышленных секторах.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк, входит в топ-10 ведущих банков Центральной и Восточной Европы. В банке работают около 29 000 сотрудников, которые обслуживают более 18 млн индивидуальных и корпоративных клиентов в отделениях и через Интернет-банк Приват24. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт pb.ua.