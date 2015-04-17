НБУ будет проверять раз в три года соблюдение банками закона при обмене валют

Национальный банк Украины сократил количество проверок банков и других финансовых учреждений на предмет выполнения валютного законодательства, расширив временной интервал между проверками с 1 года до 36 месяцев.

Об этом говорится в постановлении НБУ №255, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие завтра, 18 апреля.

Согласно документу, Нацбанк будет проводить плановые выездные проверки банков и финансовых учреждений по выполнению ими установленного порядка валютообменных операций не реже одного раза в 36 месяцев, в то время как ранее предусматривалось проведение таких проверок не чаще одного раза в год.

Этим же постановлением регулятор централизовал валютный контроль за банками и другими финучреждениями, передав эту функцию департаменту финансового мониторинга НБУ от департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций и своих территориальных управлений.

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Согласно пояснениям на сайте НБУ, передача функций между подразделениями проведена в рамках перестройки организационной структуры и управленческих процессов регулятора.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 1 декабря 2014 года приступил к внутренней реорганизации, в ходе которой изменил вертикаль управления.

В рамках реорганизации Нацбанк создал 11 новых департаментов центрального аппарата и назначил их руководителей.

НБУ намерен завершить процесс своей реорганизации за полтора-два года.