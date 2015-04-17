Объем соцвыплат в Украине за три месяца составил 63 миллиарда гривень

Объем социальных выплат, предоставленных различным категориям граждан Украины своевременно и в полном объеме, в январе-марте текущего года составил 62,8 млрд грн, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Согласно сообщению, речь идет в том числе о пенсиях и финансовой помощи временно перемещенным лицам. При этом в Пенсионном фонде подчеркнули, что обеспечение переселенцев является приоритетной задачей фонда.

По информации ПФУ, в январе-марте в управления Пенсионного фонда обратились 163,5 тыс. пенсионеров, ранее проживавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

«Всего с июля 2014 года по начало апреля 2015 года в управления ПФУ обратились 988 тыс. временно перемещенных лиц, из них 921 тыс. граждан получают пенсии по новому месту проживания. Остальные заявления на данный момент находятся на рассмотрении», - сообщили в фонде.

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Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2014 года Кабмин прекратил выплату пенсий пенсионерам, проживающим на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, в Министерстве социальной политики Украины не единожды подчеркивали, что начисление пенсий осуществляется в обычном режиме и граждане, желающие получить причитающиеся им выплаты, должны приехать на подконтрольную украинским властям территорию и получить свои деньги.

Кроме того, Кабмин своим решением сохранил социальные выплаты для переселенцев: 884 грн - для нетрудоспособных граждан (пенсионеров, детей), 940 грн - для инвалидов и 442 грн - для трудоспособных. Также премьер-министр Яценюк отмечал, что правительство Украины сохранит динамику социальных выплат гражданам Украины и не допустит каких-либо задержек.