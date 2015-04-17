В Украине хотят повысить зарплаты госслужащим за средства ЕС
Оплата труда из фонда финансирования госслужбы не будет касаться работников государственных предприятий.
Национальный совет по вопросам реформ намерен учредить фонд финансирования государственной службы, который может быть создан через 6-8 месяцев при поддержке Евросоюза и будет использован на повышение уровня оплаты труда госслужащих.
Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив на брифинге по результатам заседания Нацсовета.
«Соотношение уровня оплаты и труда на госслужбе является, я так думаю, наихудшим в Украине. … Необходимо создать фонд, который мог бы поддержать команды реформаторов соответствующим финансированием», - сказал он.
По словам Шимкива, на заседании Нацсовета было принято решение о невозможности финансирования такого фонда как со стороны бюджета в виду ограниченности средств, так и со стороны бизнеса в виду возможного лоббизма.
«Уже сейчас идет обсуждение с привлечением Европейского Союза о финансировании такого фонда, либо такой фонд может быть создан Европейским Союзом, но платежи должны происходить непосредственно в специальный фонд государственного бюджета», - подчеркнул замглавы АП.
По словам Шимкива, оплата труда из фонда финансирования госслужбы не будет касаться работников государственных предприятий.
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«Мы говорим о финансировании реформаторских команд только на государственной службе, а не на государственных предприятиях, потому что формально государственные предприятия должны зарабатывать, чтобы платить достойные зарплаты», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, правительство создало рабочую группу по внесению правок в законопроект о государственной службе, поданный на рассмотрение Кабинета министров Украины 17 января, целью которой является реализация переходной модели повышения зарплат госслужащих с учетом действующих бюджетных ограничений.
Изменения могут коснуться снятия ограничений на оплату труда работников госкомпаний и ее привязки к результатам деятельности, а также создания модели оплаты труда госслужащих с целью ее постепенного повышения в соответствии с ситуацией в украинской экономике.