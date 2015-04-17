В Украине хотят повысить зарплаты госслужащим за средства ЕС

Национальный совет по вопросам реформ намерен учредить фонд финансирования государственной службы, который может быть создан через 6-8 месяцев при поддержке Евросоюза и будет использован на повышение уровня оплаты труда госслужащих.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив на брифинге по результатам заседания Нацсовета.

«Соотношение уровня оплаты и труда на госслужбе является, я так думаю, наихудшим в Украине. … Необходимо создать фонд, который мог бы поддержать команды реформаторов соответствующим финансированием», - сказал он.

По словам Шимкива, на заседании Нацсовета было принято решение о невозможности финансирования такого фонда как со стороны бюджета в виду ограниченности средств, так и со стороны бизнеса в виду возможного лоббизма.

«Уже сейчас идет обсуждение с привлечением Европейского Союза о финансировании такого фонда, либо такой фонд может быть создан Европейским Союзом, но платежи должны происходить непосредственно в специальный фонд государственного бюджета», - подчеркнул замглавы АП.

По словам Шимкива, оплата труда из фонда финансирования госслужбы не будет касаться работников государственных предприятий.

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«Мы говорим о финансировании реформаторских команд только на государственной службе, а не на государственных предприятиях, потому что формально государственные предприятия должны зарабатывать, чтобы платить достойные зарплаты», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, правительство создало рабочую группу по внесению правок в законопроект о государственной службе, поданный на рассмотрение Кабинета министров Украины 17 января, целью которой является реализация переходной модели повышения зарплат госслужащих с учетом действующих бюджетных ограничений.

Изменения могут коснуться снятия ограничений на оплату труда работников госкомпаний и ее привязки к результатам деятельности, а также создания модели оплаты труда госслужащих с целью ее постепенного повышения в соответствии с ситуацией в украинской экономике.