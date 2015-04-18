Вследствие экономического кризиса в России закроются сотни банков

Как передает Голос Америки, об этом говорится в обзоре, опубликованном изданием Bloomberg. "Для российских банков ситуация хуже, чем в 2009-м году. Тогда Россия сильно зависела от заграничного финансирования, но когда был отрезан доступ к нему, все понимали, что это лишь временно. В этот раз все продлится гораздо дольше", - цитирует издание Тома Адшеда, директора компании "Адшед Консалтинг", которая работает в Москве.

В сообщении также отмечается, что российские банки отчитываются о падении прибыли в результате введенных Западом санкций.

Так, доходы "Сбербанка", который держит около 45% депозитных вкладов России, в течение 2014-го года сократились на 20%, после того как банку пришлось утроить резервы, предусмотренные на покрытие потерь на случай невозврата кредитов.

Доходы другого мощного банка "ВТБ" - в 2014-м году снизились на 96%, отмечает издание.