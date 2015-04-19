Украина должна реструктуризировать $23 миллиарда долгов - премьер

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Основное, что нужно сделать - это реструктуризировать значительный объем задолженностей, который у нас сейчас лег сложным бременем на украинскую экономику. 23 миллиарда долларов должны быть реструктуризированы”, - сказал глава правительства.

”Вы понимаете, как идут переговоры с кредиторами. Кредиторы хотят получить больше. А я хочу заплатить меньше. И мы будем вести с ними эту дискуссию, потому что я буду отстаивать национальные интересы украинского государства», - заверил Яценюк.

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Премьер добавил, что сейчас Украина переживает непростые времена и находится в сложнейших условиях.

«Мы в сложных условиях, и в этих сложных условиях мы будем выполнять нашу совместную программу с Международным валютным фондом, снимать бремя с украинской экономики и создавая предпосылки для роста экономики. А такой рост будет, если мы выполним программу, 2016 год - это первый год роста», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, общий объем внешнего государственного долга Украины составляет 70 млрд долл. Реструктуризация долгов является одним из требований ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда, цель которого - достижение необходимого соотношения между объемом госдолга и ВВП на уровне не более 71%.