России надоели правила МВФ: надеется на создание многовалютного мира

Единственным препятствием для реформы Международного валютного фонда (МВФ) является позиция США, однако Россия надеется на рождение многовалютного мира, заявил в понедельник, 20 апреля, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА "Новости".

Читайте такжеDie Welt: Россия приближается к колоссальному финансовому кризису"Мы живем в странном мире, где реальная мощь держав изменилась, однако (международные) институты остаются прежними. Сейчас институты, созданные 50 лет назад, 20 лет назад для защиты конкурентоспособности единственной страны, на деле наносят урон мировой экономике; американские законы вредят банкам в Европе и Азии", — сказал вице-премьер.

И чем больше на мировых рынках будет котироваться других валют, помимо доллара, тем меньше придется беспокоиться из-за резких колебаний курсов, считает он.

Читайте такжеВеликобритания подала заявку на вступление в Азиатский банкПо мнению Дворковича, главными ключами к решению экономических проблем являются стратегическое мышление и выполнение обещаний. "Надо иметь долгосрочное видение и выполнять свои обязательства", — сказал он. По мнению, вице-премьера, таким долгосрочным видением, например, обладает Китай.

Однако процесс построения современной экономики требует немалого времени, добавил вице-премьер. "Китаю потребовалось не менее 20 лет, чтобы оказаться в нынешнем положении, а ведь Россия — крупнейшая страна мира, в которой живут более ста народов", — отметил Дворкович.