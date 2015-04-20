Россия вводит банковские "санкции" против 41 страны

В России банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки, пишут «Известия».

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Читайте такжеСША увеличат экономическое давление на Россию в случае срыва Минских соглашенийСогласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

В письме отдельно описано, что подразумевается под санкционными странами — речь о странах, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры (временные, для защиты интересов граждан РФ).

Руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг констатирует, что санкции финразведки — это попытка применить симметричные меры по отношению к действиям иностранных коллег, негласно тормозящим любые финансовые транзакции с участием российских резидентов.