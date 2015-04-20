Россия впервые с 2009 года завершила первый квартал обвалом всех показателей экономики
10:41, 20 апреля 2015Финансы
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Это свидетельствует о том, что кризис в РФ, спровоцированный санкциями Запада и падением цен на нефть, стремительно разворачивается.
REUTERS
По данным Росстата, I квартал завершился падением всех основных экономических показателей: реальных зарплат и доходов населения, розницы и услуг, инвестиций, строительства, промышленности, пишут "Ведомости".
Фронтальное падение было ожидаемым: первые два месяца показали, что кризис, спровоцированный взаимными санкциями России и стран Запада и падением цен на нефть, стремительно разворачивается.
«Все - в траектории рецессии, которая углубляется», – резюмирует Владимир Тихомиров из БКС.
По консенсус-прогнозу Bloomberg, экономика в I квартале сократится на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и откатится на три года назад. Это будет первый квартал спада с 2009 г. (в годовом сравнении).
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