Россия впервые с 2009 года завершила первый квартал обвалом всех показателей экономики

По данным Росстата, I квартал завершился падением всех основных экономических показателей: реальных зарплат и доходов населения, розницы и услуг, инвестиций, строительства, промышленности, пишут "Ведомости".

Фронтальное падение было ожидаемым: первые два месяца показали, что кризис, спровоцированный взаимными санкциями России и стран Запада и падением цен на нефть, стремительно разворачивается.

«Все - в траектории рецессии, которая углубляется», – резюмирует Владимир Тихомиров из БКС.

По консенсус-прогнозу Bloomberg, экономика в I квартале сократится на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и откатится на три года назад. Это будет первый квартал спада с 2009 г. (в годовом сравнении).