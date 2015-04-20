В Украине ликвидируют очередной банк

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Банка профессионального финансирования» («Профин Банка») по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц, сообщается на сайте НБУ.

Нацбанк напоминает, что при осуществлении надзора за деятельностью «Профин Банка» регулятор выявил факты рисковой деятельности, по которым неоднократно применял к банку меры воздействия за нарушение требований законодательства по финансовому мониторингу.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 20 января ввел временную администрацию в «Банк профессионального финансирования» на основании решения НБУ о признании этого банка неплатежеспособным.

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«Банк профессионального финансирования» (ранее - «Икар-Банк», г. Донецк) работал на рынке Украины с 1989 года и входил в группу небольших финучреждений. В январе 2013 года французская Societe Generale вышла из состава акционеров «Профин Банка» и владельцем аналогичного по размеру пакета акций этого банка стала компания Xeronia Ltd, Кипр.