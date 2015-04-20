Китай выделил кредит Венесуэле на $5 миллиардов

Китай прокредитовал Венесуэлу на $5 млрд, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственных телеканалов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «France 24».

«Мы только что получили $5 млрд для нашего развития», — заявил Мадуро.

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Китай считается крупнейшим политическим и экономическим союзником Венесуэлы, вдобавок Китай является крупнейшем покупателем венесуэльской нефти.

Напомним, глава государственной энергетической компании Венесуэлы PDVSA Эулохио дель Пино предложил ОПЕК смешивать сорта нефти для совместного выхода на рынок. Дель Пино считает, что смешение сортов сырой нефти поможет конкурентоспособности нефти из Венесуэлы, которая считается тяжелой. В качестве предполагаемых партнеров дель Пино называет Алжир и Анголу, которые обладают значительными запасами легкой нефти. Более того, на фоне старта поставок канадской нефти на нефтеперерабатывающие заводы в США эти страны также ищут возможности расширить свою долю на рынке, как и Венесуэла.