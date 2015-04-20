Кабмин готовит проект для привлечения $500 миллионов кредита от Всемирного банка

Кабинет министров Украины поручил Министерству экономического развития и торговли подготовить проект привлечения кредита от Всемирного банка в объеме 500 млн долл., который будет направлен на программы развития, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте Кабмина.

«Признать целесообразными подготовку совместного с Международным банком реконструкции и развития системного проекта «Второй кредит на политику развития» и привлечение в рамках этого проекта кредита в размере 500 млн долл., – говорится в документе. – Определить Министерство экономического развития и торговли ответственным за подготовку системного проекта».

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Как сообщал УНИАН, в середине февраля президент Всемирного банка Джим Ён Ким сообщил, что Всемирный банк предоставит нашей стране в 2015 году пакет финансовой помощи общим объемом 2 млрд долл. Средства, как ожидается, будут направлены на реализацию социальных проектов, проектов реформирования энергетического и банковского секторов, борьбы с коррупцией и улучшения делового климата.

С момента присоединения Украины к Группе Всемирного банка (в 1992 году) в нашей стране по линии Всемирного банка было реализовано 45 инвестиционных проектов на общую сумму 9 млрд долл.