В России опровергают введение банковских санкций против 41 страны

Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство.

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.

"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг", - сказали в пресс-службе.

Ранее газета "Известия" написала, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов - как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

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Банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как "сомнительные", отметило издание.

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии.

По словам источника, близкого к ведомству, перечень новый и сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".