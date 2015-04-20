Гривня на межбанке упала на 72 копейки - до 21,80 за доллар

В понедельник, 20 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,30/21,80, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 22,97/23,50, по отношению к российскому рублю – 0,4130/0,4230.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,9025, к этому часу было заключено 16 сделок на сумму 11,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,93/21,08.