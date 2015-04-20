ПриватБанк зарегистрировал увеличение уставного капитала до 19,1 миллиарда гривень

Как сообщили в банке, в Устав были внесены изменения, связанные с увеличением уставного капитала банка до 19 100 760 000 грн.

Решение об увеличении уставного капитала было принято в ходе общего собрания акционеров банка 24 ноября 2014 года. Эмиссия акций ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» была проведена путем их частного размещения среди существующих по состоянию на 24 ноября 2014 года акционеров банка. В ходе размещения акций банком фактически было размещено 3 571 500 штук простых именных акций дополнительной эмиссии, существующей номинальной стоимостью 280,00 грн за каждую акцию.

Напомним, 6 апреля 2015 года акционеры ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» в ходе внеочередного Общего собрания акционеров утвердили решение об увеличении уставного капитала банка на 27,6% (5 000 002 000, 00 грн) путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимостью за счет дополнительных взносов акционеров.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер розничного банковского рынка. Сегодня банк обслуживает 14,9 млн индивидуальных клиентов, 627 тыс. корпоративных клиентов. В региональной сети банка работает 2 560 отделений, 7 253 банкомата, 12 042 терминалы самообслуживания.

Активы ПриватБанка по итогам первого квартала 2015 года составляют 248 млрд грн, объем размещенных на счетах в банке средств клиентов – 172,24 млрд грн. Первый квартал 2015 года ПриватБанк завершил с чистой прибылью в размере 6,392 млн грн.