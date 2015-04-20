Американское агентство хочет инвестировать в Украину более $200 миллионов

Государственное инвестиционное агентство США OPIC, аккумулирующее американский капитал для инвестиций в разные страны, готово увеличить финансирование Украины с нынешних 200 млн долл.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в соцсети Twitter по результатам встречи с руководством OPIC в Вашингтоне.

«Американский OPIC готов серьезно увеличить свой портфель в Украине с нынешних 200 млн долл.», - написал он.

Читайте такжеСорос готов инвестировать в экономику Украины $1 миллиард

Согласно сообщению пресс-службы Минэкономразвития, инвестиционное госагентство США определило потенциальные сферы инвестирования, среди которых энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

Как сообщал УНИАН, Государственное инвестиционное агентство США OPIC готово инвестировать до 250 млн долл. в украинские сельскохозяйственные проекты.

Справка УНИАН. OPIC - государственное агентство США, целью которого является поощрение инвестирования американского капитала в различные страны. Агентство обеспечивает поддержку бизнеса путем предоставления кредитов, гарантий и страхования политических рисков.