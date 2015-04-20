Украина и США через три года возобновляют заседания совета по торговле и инвестициям

Украина и США договорились о проведении 28-29 мая в Киеве заседания совета по торговле и инвестициям, которое не проводилось три года, сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в соцсети Twitter.

«После трехлетнего перерыва заседание совета по торговле и инвестициям состоится 28-29 мая в Киеве», - написал он.

Кроме того, на июль текущего года запланирован украинско-американский бизнес-саммит (US-Ukraine Business Summit), который пройдет в Вашингтоне.

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля на территории спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве состоится Международная инвестиционная конференция, организованная с целью продемонстрировать прогресс реформ в Украине и не предусматривающая привлечения средств под конкретные инвестиционные проекты.

Донорская конференция для привлечения инвестиционных средств состоится осенью 2015 года.