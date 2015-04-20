К закрытию межбанка гривня упала до 22,55 за долллар

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,69/24,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4150/0,4250 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,3472 грн/долл., к этому часу было заключено 212 сделок на сумму 131,05 млн долл.

Напомним, ранее сегодня УНИАН сообщал, что гривня на межбанке упала на 72 копейки - до 21,80 за доллар.