К закрытию межбанка гривня упала до 22,55 за долллар
17:52, 20 апреля 2015Финансы
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В понедельник, 20 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,05/22,55 грн/долл.
К закрытию межбанка гривня упала еще на 75 копеек / www.dialog.ua
Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,69/24,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4150/0,4250 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,3472 грн/долл., к этому часу было заключено 212 сделок на сумму 131,05 млн долл.
Напомним, ранее сегодня УНИАН сообщал, что гривня на межбанке упала на 72 копейки - до 21,80 за доллар.
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