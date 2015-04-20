Нацбанк понизил официальный курс больше чем на гривню

Нацбанк понизил официальный курс на 1 гривню 20 копеек до 22,25 за доллар.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2225.4387 (20 апреля – 2105.7654) 100 EUR – 2386.3379 (20 апреля – 2277.1747) 10 RUR – 4.3195 (20 апреля – 4.1674). Читайте такжеК закрытию межбанка гривня упала до 22,55 за долллар Напомним, 17 апреля официальный курс гривни вырос почти на 40 копеек - уже до 21,05 за доллар.

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