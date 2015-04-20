Нацбанк понизил официальный курс больше чем на гривню
18:56, 20 апреля 2015Финансы
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Нацбанк понизил официальный курс на 1 гривню 20 копеек до 22,25 за доллар.
Нацбанк снова понизил официальный курс украинской валюты / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2225.4387 (20 апреля – 2105.7654)
100 EUR – 2386.3379 (20 апреля – 2277.1747)
10 RUR – 4.3195 (20 апреля – 4.1674).
Читайте такжеК закрытию межбанка гривня упала до 22,55 за долллар
Напомним, 17 апреля официальный курс гривни вырос почти на 40 копеек - уже до 21,05 за доллар.
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