Докапитализация госбанков по итогам работы в прошлом году завершена - Минфин

Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Игорь Уманский.

«В настоящее время мы не рассматриваем вопрос о дополнительной докапитализации этих трех государственных банков», - сказал Уманский, отвечая на вопрос о возможных потребностях госбанков в докапитализации по результатам начатого НБУ повторного стресс-тестирования банков.

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По его словам, правительство провело докапитализацию государственных «Укрэксимбанка», «Ощадбанка» и «Украгазбанка» по результатам деятельности в прошлом году, подтвержденным аудиторами. «Согласно законодательству о госбюджете, Минфин от имени государства подает решение о докапитализации правительству. Докапитализацию этих банков мы в настоящее время уже провели», - добавил Уманский.

По «Укргазбанку», отметил замминистра, решение о докапитализации принималось дважды – по результатам прошлогодней деятельности и в связи с предстоящим присоединением к нему неплатежеспособного, также национализированного в 2009 году банка «Киев».

Как сообщал УНИАН, по результатам проведенного в прошлом году стресс-тестирования 35 крупнейших банков по объему активов, общие потребности этих банков в докапитализации составили 66 млрд грн, в том числе потребности для госбанков оценивались в 12,5 млрд грн.

В то же время, эксперты оценивали объемы необходимой докапитализации в прошлом году в 170 млрд грн, в том числе 134 млрд грн для 35 крупнейших банков.

Национальный банк разработал порядок проведения повторного стресс-тестирования банков, согласно которому диагностическое обследование первых 10 банков начинается с 20 апреля этого года.