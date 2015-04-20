Украина продемонстрировала прогресс в реализации экономических реформ - Лагард

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард во время встречи с украинской делегацией в Вашингтоне.

По информации НБУ, встреча с руководством МВФ состоялась во время ежегодного весеннего собрания управляющих Фонда и Всемирного банка в Вашингтоне при участии главы НБУ Валерии Гонтаревой, министра финансов Наталии Яресько, министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Нацбанк сообщает, что участники встречи согласились с важностью продолжения осуществления украинским правительством ключевых преобразований, а также дальнейшего сохранения внешней поддержки, включая скорейшее завершение продолжающихся обсуждений долговой сделки с частными кредиторами.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Новая программа позволит открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года.

Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта. Получение следующих траншей ожидается по результатам ежеквартального пересмотра программы. По информации НБУ, Украина ожидает второй транш в рамках новой программы объемом около 2,462 млрд долл. США в середине июня.